Marco Aurélio volta a votar a favor de soltura de André do Rap

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (13) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, voltou a votar de maneira favorável da liberdade do traficante André do Rap, que deixou a prisão, em outubro deste ano, após uma decisão do ministro.

O Supremo manteve, em outubro deste ano, a prisão do traficantes determinada pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF, derrubando a decisão de Marco Aurélio e atendendo um pedido da Procuradoria-Geral da República. A Primeira Turma julga, agora, o habeas corpus apresentado pela defesa de André do Rap.

O julgamento ocorre no plenário virtual, quando os ministros colocam seus votos no sistema, e está previsto para terminar no dia 20.