Presidenciável? Publicação afirma que Luciano Huck já tem data para entrar na disputa eleitoral

Não é de hoje que o nome do apresentador Luciano Huck é cotado e cortejado para a disputa presidencial de 2022. De acordo com a revista Contigo!, o apresentador deixará a TV Globo no meio do ano e se filiará ao DEM, mesmo partido de Rodrigo Maia.

As negociações políticas parecem avançadas e Huck já teria um favorito para ocupar a posição de vice, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Em 2019, nota da emissora carioca, Luciano Huck não poderia retornar mesmo após o processo eleitoral.

“Diante das especulações de que seria candidato, a Globo o procurou para saber se de fato ele concorreria à Presidência e enfatizar que, se assim fosse, teria de se submeter às regras da emissora, segundo as quais a vida político-partidária é incompatível com a permanência nos quadros da Globo, mesmo depois do processo eleitoral. Tais regras estão em vigor e são válidas para todos os talentos da emissora. E visam a resguardar a postura de completa isenção da Globo. Na conversa, como a emissora esperava, Luciano Huck foi franco, correto e aderente às regras mencionadas”