Irmã de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro

Em reportagem da revista IstoÉ, que sairá nas bancas na próxima quinta-feira (27), investigações mostraram que irmã de milicianos administrava contas de campanha e assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. A mulher, à época, foi tesoureira do PSL no Rio de Janeiro.

Segundo a matéria, Flávio teve uma série de cheques de campanha assinados por Valdenice de Oliveira Meliga, irmã dos milicianos Alan e Alex Rodrigues Oliveira, presos na Operação Quarto Elemento.

Como analista contábil, a mulher contratou uma empresa de funcionária do gabinete de Bolsonaro, então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para embolsar dinheiro do fundo eleitoral.