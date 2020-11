Interlegis promove Webinar sobre educação digital

PUBLICIDADE

A pandemia de Covid-19 expôs as profundas desigualdades do sistema educacional brasileiro e ampliou ainda mais o fosso digital entre a população mais e menos favorecida. Com o objetivo de encontrar caminhos para conectar a parcela de estudantes brasileiros que não têm acesso à internet, o Interlegis vai promover o Webinar “Educação Digital em Tempos de Pandemia”. O evento será no dia 27 de novembro, das 15h às 17h30, com a presença de parlamentares e especialistas em educação e tecnologia.

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de combate à Covid-19 e titular da Comissão de Educação do Senado, vai abrir o seminário virtual, que terá mediação da jornalista Renata Gonzaga. A transmissão será nos canais da TV Senado e do Interlegis no Youtube e no portal e-Cidadania, que vai disponibilizar certificado de participação válido como horas extracurriculares para universitários.

Para o diretor-executivo do Interlegis, Márcio Coimbra, as mudanças provocadas na educação, em razão da pandemia, vieram para ficar.

– A nossa Escola de Governo fez as adaptações necessárias para a nova realidade do ensino virtual, como a maior utilização de plataformas para videoconferências e o uso de aplicativos colaborativos. Sem dúvida, esta é uma tendência mundial e vai permanecer. Não conseguimos vislumbrar uma melhoria em curto prazo neste triste cenário de mortes e contaminações pela Covid-19 – avalia.

Já o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação e vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, ressalta que a questão da desigualdade ficou ainda mais clara no atual cenário.

– São muitas as dificuldades dos alunos de escola pública para assistir às aulas on-line, seja por não haver acesso à internet ou por falta de computadores. A maioria não consegue – destaca o senador.

Ele participará do debate ao lado de Cristovam Buarque, educador, ex-governador do Distrito Federal, senador da República por 16 anos e ministro da Educação no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva; Carlos Lenuzza, diretor de Educação a Distância e de Educação Básica da Capes/MEC; e Maria Inês Finni, fundadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O webinar contará ainda com a participação do jornalista Rui Gonçalves, gerente de Relações Institucionais da Quero Educação, diretor de Cultura do Invoz e idealizador do Manifesto Internet Pela Educação, iniciativa que propõe o acesso gratuito e ilimitado a conteúdos educacionais. Outra presença confirmada é a do coordenador de Educação Superior do Interlegis, Floriano Filho, que pretende discutir os caminhos necessários para garantir aquilo que a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece como direito humano, mas que, infelizmente, não é a realidade de milhares de pessoas: o acesso à internet.