Inquérito vai apurar movimentações financeiras de Frederick Wassef

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar movimentações financeiras do ex-advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef. Um documento produzido em julho deste ano pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que mostrou pagamento de R$ 9 milhões da JBS a Wassef, norteia a investigação.

Revelado pela revista Crusoé, o documento aponta informações bancárias relacionadas a Wassef. Algumas delas foram consideradas suspeitas. O relatório foi produzido em julho deste ano, um mês depois de Fabrício Queiroz ser preso.

No mês passado, Wassef virou réu sob acusação de peculato e lavagem de dinheiro. O advogado é suspeito de participar de um esquema que teria desviado R$ 4,6 milhões das seções fluminenses do Sesc (Serviço Social do Comércio), do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e da Fecomércio (Federação do Comércio).