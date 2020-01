Heleno convenceu Bolsonaro a não demitir Sergio Moro, diz livro

PUBLICIDADE 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, só não foi demitido porque o general Augusto Heleno convenceu o chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, a não fazê-lo. É o que diz o livro Tormenta – O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos, da jornalista Thaís Oyama.

Bolsonaro estaria decidido a descartar Moro quando soube que o ministro pediu a Dias Toffoli, presidente do STF, para que reconsiderasse a liminar que paralisou investigações baseadas em informação do Coaf — entre elas, o caso Queiroz, que envolve Flávio Bolsonaro.

Quando soube do pedido de Moro, Bolsonaro se reuniu com o ministro e tiveram uma discussão acalorada, segundo a publicação. No fim de agosto, Bolsonaro demitiria Moro, mas Heleno o convenceu a voltar atrás, dizendo: “Se demitir o Moro, o seu governo acaba”.

O livro de Thaís Oyama será lançado no próximo dia 20.