Guedes, no ano passado, ‘mais acertou do que errou’, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na noite desta terça-feira, 18, que, “no ano passado, o ministro (da Economia) Paulo Guedes mais acertou do que errou”. “Se teve um ministério que minimamente ajudou na reforma da Previdência, foi o da Economia”, disse o parlamentar, em entrevista ao canal MyNews, no Youtube.

Maia também comentou as declarações recentes de Guedes em que justificaria a alta do dólar porque, segundo o ministro, com a moeda brasileira valorizada, tinha “empregada indo para a Disney”.

“Eu vi nas redes sociais que o sentimento de apoio ao governo depois das frases do ministro deu uma queda que nunca tinha dado desde o início do governo”, afirmou Maia.

O presidente da Câmara afirmou também que a possibilidade de se retomar a cobrança da CPMF na reforma tributária “está no cemitério há muitos anos”.