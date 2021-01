“Governo incompetente”, afirma Maia após não pagamento de parcela ao Brics

PUBLICIDADE

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, se referiu ao governo de Jair Bolsonaro como “incompetente” em publicação nas redes sociais na noite dessa terça-feira (5).

Se referindo a uma matéria, Maia se pronunciou a respeito de uma nota do Ministério da Economia, que repassou ao Congresso Nacional a responsabilidade por não pagar uma parcela de US$ 292 milhões, o equivalente a R$ 1,5 bilhão, ao banco do Brics, Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).

Por meio de suas redes sociais o atual presidente da Câmara afirmou: “Governo transferindo responsabilidade. É prática de um governo incompetente. É sempre assim.”