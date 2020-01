Governo Bolsonaro se afastou do combate à corrupção, diz general Santos Cruz

PUBLICIDADE 

Em entrevista concedida à BBC Brasil, o general de reserva do Exército e ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, avaliou o primeiro ano do governo Bolsonaro e concentrou críticas à atuação no combate à corrupção, bandeira eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018 e que, segundo Santos Cruz, foi ponto de “desilusão para muita gente”.



Para ele, as mudanças no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – órgão que foi rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e repassado ao Banco Central – e as pressões sobre o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, contribuíram para o enfraquecimento do combate à corrupção.



Em constantes viagens desde que deixou o governo, Santos Cruz também foi crítico à política externa do governo, a qual classificou como “completamente ideológica” e responsável por afetar negativamente a percepção de nações estrangeiras sobre o Brasil.