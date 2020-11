Google Maps vai mostrar se ônibus ou metrô estão lotados

PUBLICIDADE

Desde março, a expressão “evitar aglomerações” ganhou um novo significado na vida de muita gente. É algo complexo, especialmente para quem usa transporte público e precisa retomar suas atividades em meio à quarentena. De olho nessa necessidade, o Google Maps lança nesta terça-feira, 17, uma funcionalidade que vai mostrar ao vivo a lotação dentro de ônibus, trens e metrô que estejam próximos ao usuário ou em sua rota para casa ou para o trabalho.

Segundo o Google, a funcionalidade estará disponível no Brasil e terá a representação do status de lotação em níveis, como “não tão lotado”, “um pouco cheio”, como se pode ver na imagem acima. A empresa afirma que as informações dependerão da contribuição ativa dos usuários (respondendo a perguntas dentro do app quando estiverem viajando).

Além disso, a empresa também vai criar uma nova camada no Google Maps para mostrar o nível de contaminação pelo coronavírus em diferentes cidades, indicando se é seguro viajar para aquela região nas comemorações de final de ano.

A área também terá informações específicas para cada região, incluindo centros de testagem rápida e orientações de isolamento, caso elas existam. Segundo o Google, a novidade chega ao País no próximo dia 25 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa também vai lançar um serviço que permitirá aos usuários acompanharem o status de delivery ou retirada no local de uma determinada refeição pedida pelo celular, seja no sistema iOS ou Android.

A funcionalidade inclui avisos, no caso da retirada local, para que o usuário saia na hora certa para chegar ao restaurante quando seu pedido estiver pronto, evitando aglomerações ou esperas desnecessárias. A função estará disponível no Brasil a partir do dia 18.

Estadão Conteúdo