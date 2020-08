Gilmar Mendes participa de live do MST com Stedile sobre pandemia da Covid-19

PUBLICIDADE

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai participar de uma live sobre a epidemia do novo coronavírus com o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra).

O evento será aberto pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e em seguida terá uma fala do jurista Celso Antonio Bandeira de Mello.

Depois deles, o microfone será aberto para João Pedro Stedile, coordenador do movimento.

Centrais sindicais de todo o país também foram convidadas para o encontro virtual, além de diversas personalidades.

Pela programação, Gilmar Mendes falará por 25 minutos.

As informações são da FolhaPress