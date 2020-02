Frota chama Bolsonaro de ‘frouxo’ e ‘fraco’: “Gosta de jogar pra plateia”

PUBLICIDADE 

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) se manifestou sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre as convocações para manifestações contra o Congresso Nacional. Sem poupar palavras, Frota atribuiu os adjetivos “frouxo”, “covarde” e “fraco” ao presidente.

“Você gosta de jogar para a sua plateia, porque você é frouxo, é fraco, e você sabe disso.”

Sobre as possíveis manifestações, Frota classificou como “ação desastrosa”. “Abre uma crise absurda institucional”, acredita o deputado.

As declarações foram dadas em transmissão ao vivo feita por Frota no Twitter. “Não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser morto, Bolsonaro. (…) Você sabe que você errou, que você é um erro, que você está mexendo nas instituições para proteger os seus filhos”, acusou.

Impeachment

Frota ainda declarou que entrará com um pedido de impeachment de Bolsonaro. “Eu acabo de solicitar a uma junta de advogados que, diante dos fatos, ameaças e do disparo do vídeo do celular dele… Vou entrar com o impeachment, vou assinar”, afirmou o deputado à Época.

“Não tem direita, esquerda ou centro. Temos que nos juntar e mostrar que é inaceitável isso que ele está fazendo. Tomara que ele não coloque a culpa em um filho ou em um assessor dizendo que não foi ele quem disparou o vídeo.”