Flávio Bolsonaro provoca Maia horas antes das eleições da Câmara

PUBLICIDADE

Aquecendo a votação que escolherá o novo presidente da Câmara dos Deputados, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacou o atual mandatário da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta segunda-feira (1º).

Pelo Twitter, Flávio disse que Maia “não sabe perder democraticamente dentro do próprio partido”. Isso porque o deputado anunciou que deixará o DEM após as eleições por estar insatisfeito com a neutralidade da legenda na disputa das eleições. O partido decidiu sair do bloco do candidato Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Maia.

“O projeto de Maia, ‘viva eu e foda-se o Brasil’, está a poucas horas de terminar”, disse Flávio Bolsonaro.

Bom dia a todos, menos para o “democrata” que não sabe perder democraticamente dentro do próprio partido. O projeto de Maia, “viva eu e foda-se o Brasil”, está a poucas horas de terminar. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 1, 2021

Eleições

A partir das 19h desta segunda-feira (1º), a Câmara começa a votação para a escolha do novo presidente, que comandará a casa em 2021-2022. A votação é secreta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora haja vários candidatos, os favoritos são os deputados Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP). Lira é líder do centrão e é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro; Baleia, por Rodrigo Maia.

Leia mais: conheça os candidatos a presidente da Câmara dos Deputados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vencedor ocupará o cargo de Maia, que deixa o cargo após dois mandatos.

Além da presidência, serão definidos outros dez cargos na Mesa Diretora. É o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e a gestão administrativa da Casa. Os mandatos também são de dois anos.