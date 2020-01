Fim do “festival da corrupção”, diz general Augusto Heleno sobre Bolsonaro

PUBLICIDADE 

No início da manhã desta quarta-feira (29), o presidente da República, Jair Bolsonaro, postou uma sequência de tweets com um texto atribuído ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno. Ele exaltava o “fim da corrupção” em bancos públicos e estatais, como a Petrobras.

O general Heleno disse que o presidente deu fim ao “festival da corrupção” e criticou governos anteriores quanto à indicação de ministros. Além disso, elogiou o governo.

Segundo o ministro, o presidente se tornou “o maior símbolo do COMBATE À CORRUPÇÃO de que se tem notícia, nos 520 anos da História do Brasil”. “Devemos confiar nele, na sua habilidade e determinação em escolher seus ministros e secretários, para melhor conduzir os destinos do Brasil”, completou.

Confira o texto completo:

COMBATE À CORRUPÇÃO – Missão difícil e corajosa. Por General Augusto Heleno.



