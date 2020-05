Esposa de Witzel é internada às pressas no Rio

PUBLICIDADE 

A primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, foi internada às pressas no Hospital Central do Corpo de Bombeiros Aristarcho Pessoa, Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira, dia 28.

O governador Wilson Witzel acompanhou a esposa. Helena teria tido um problema relacionado à pressão arterial. Na terça (26), a advogada foi surpreendida com uma ação da Polícia Federal que investiga desvios de recursos da saúde do Rio. Agentes foram até seu escritório, o HW Assessoria Jurídica, cumprir mandados de busca e apreensão.

Assim como o governador Wilson Witzel, Helena é aguardada para depor à Polícia Federal por suspeita de desvio de recursos públicos envolvendo o empresário preso Mário Peixoto.

Em nota, o governo do Estado informou que a primeira-dama foi internada após um mal estar. “O governador Wilson Witzel acompanhou a esposa, que foi examinada e passa bem. Ela será reavaliada para ser liberada em seguida. O governador já voltou ao Palácio Laranjeiras”, diz o comunicado. O que diz a defesa de Helena Witzel sobre as acusações Sobre a ação de busca e apreensão realizada no escritório e em sua atual residência, a advogada Helena Witzel, responsável pelo escritório HW Assessoria Jurídica, esclarece que: 1 – A diligência nada encontrou que pudesse comprovar alegações de seus requerentes; 2 – A HW Assessoria Jurídica prestou serviços para a empresa apontada pelo MPF, tendo recebido honorários, emitido nota fiscal e declarado regularmente os valores na declaração de imposto de renda do escritório; 3 – A advogada Helena Witzel reitera seu respeito às instituições, mas lamenta que a operação tenha sido imbuída de indisfarçada motivação política, sendo sintomático, a esse respeito, que a ação foi antecipada na véspera por deputada federal aliada do presidente Jair Bolsonaro.