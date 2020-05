“É uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes”, diz GSI sobre apreensão do celular de Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (22), o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou uma nota sobre uma possível apreensão do celular do presidente da República Jair Bolsonaro.

No documento, o Chefe do GSI, general Augusto Heleno diz que se a decisão for favorável à apreensão “é uma tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes”.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo GSI.

Nota à Nação Brasileira. pic.twitter.com/aykS99h49K — General Heleno (@gen_heleno) May 22, 2020