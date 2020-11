Denunciado por ‘rachadinha’, Flávio Bolsonaro ataca MP e duvida que Justiça aceite denúncia

PUBLICIDADE

Denunciado pelo esquema de ‘rachadinha’ em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) quando ainda era deputado estadual, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacou o Ministério Público do Rio (MPRJ), autor da denúncia. Na visão de Flávio, o MP cometeu uma “série de erros bizarros” na ação.

“Não cometi nenhuma ilegalidade. O MP do Rio comete série de erros bizarros em sua ‘denúncia’, às vésperas das eleições municipais”, disse Flávio, nas redes sociais. Na visão do senador, o MP cometeu quebra de sigilos de forma ilegal, distorção de informações fiscais, dentre outras ações supostamente ilícitas.

Flávio acusou também o chefe do MP de repassar informações a um repórter da Rede Globo. O senador não cita nomes, apenas usa uma imagem:

O senador concluiu afirmando que a Justiça do Rio não deve aceitar a denúncia do Ministério Público. “Acredito que a denúncia sequer será aceita pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.”

Flávio, Queiroz e mais 15

A denúncia do MP inclui, além do senador, o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como o chefe do esquema de ‘rachadinha’. Queiroz foi encontrado em julho deste ano na casa do ex-advogado de Flávio, Frederick Wassef. Para o MP, é uma prova de que o assessor tentava se esconder das investigações. Atualmente, cumpre prisão domiciliar.

Outros 15 ex-assessores foram citados na denúncia do Ministério. Eles não tiveram os nomes divulgados.