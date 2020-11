‘Candidatos apoiados pela Presidência fracassaram’, diz Sergio Moro

PUBLICIDADE

Renan Marra

São Paulo, SP

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou na noite de domingo (15) que os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “fracassaram” e que o PSOL se tornou o partido mais relevante da esquerda.

Pelas redes sociais, Moro classificou as eleições como “fragmentadas” e disse que não houve um “claro vencedor nacional”.

“O resultado das eleições municipais foi fragmentado, sem um claro vencedor nacional, o que sinaliza a prevalência do interesse local. Há alguns resultados interessantes, os candidatos apoiados pela Presidência fracassaram e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante”, escreveu Moro no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Candidatos apoiados pelo presidente, de uma maneira geral, não conseguiram se eleger ou mesmo alcançar o segundo turno nas principais capitais do Brasil.

Na maior cidade do país, São Paulo, Celso Russomanno (Republicanos) terminou a corrida eleitoral apenas na quarta colocação no pleito, com 10,5% dos votos.

Os candidatos apoiados pelo presidente também tiveram derrotas em Recife, Manaus, Fortaleza e Belo Horizonte.

No Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) avançou ao segundo turno, mas com uma votação muito inferior ao primeiro colocado Eduardo Paes (DEM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro minimizou o fracasso dos candidatos e afirmou que não se engajou completamente nas eleições.

As informações são da FolhaPress