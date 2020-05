Bruno Covas é hospitalizado após desconforto abdominal

PUBLICIDADE 

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi hospitalizado na tarde desta quarta-feira, 13, após sentir desconforto abdominal. Segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, os resultados iniciais dos exames sugerem que se trata de uma inflamação do cólon.

“Os resultados iniciais dos exames sugerem tratar-se apenas de uma colite, inflamação do cólon. Neste momento o paciente encontra-se clinicamente muito bem, em observação médica enquanto aguarda a conclusão de exames complementares”, diz o boletim médico.

O prefeito sentiu desconforto abdominal entre terça e quarta-feira e foi encaminhado ao hospital para avaliação clínica completa. Não há informações sobre quando ele terá alta.

Covas foi diagnosticado com um câncer metastático no sistema digestivo e tem recebido tratamento no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, região central de São Paulo. Sua última internação para tratamento do câncer ocorreu em janeiro.