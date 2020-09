Bolsonaro se nega a gravar vídeos com apoiadores

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de não mais gravar vídeos com apoiadores. Na manhã desta segunda-feira (14), no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo se negou a aparecer em uma filmagem.

“Você tá forçando a barra e tá me filmando. Não vou mais responder você, tá ok?”, disse o presidente a um homem, que disse ser candidato a vereador — ele não revelou a cidade.

Uma mulher também tentou gravar um vídeo com Bolsonaro. Ela disse que queria mandar para o tio. O presidente se negou, mas pediu para que ela fizesse uma ligação com o idoso. “Liga no vídeo”, sugeriu. A apoiadora telefonou, e Bolsonaro conversou com o senhor.

Bolsonaro tem evitado aparecer em vídeos para não ter “dor de cabeça com a Justiça Eleitoral”. O presidente também vem perguntando a apoiadores se alguns deles são pré-candidatos a cargos políticos.