Bolsonaro: “Quem vai decidir sobre o 5G sou eu”

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (3), em sua live semanal nas redes sociais, que decidirá pessoalmente sobre os parâmetros para adoção da tecnologia 5G no Brasil.

“Nós somos uma potência. Nós temos que ter um sistema de inteligência robusto para poder trabalhar ali na frente”, disse. “Vou deixar bem claro: quem vai decidir sobre o 5G sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí não”, reforçou.

A previsão atual é que o leilão de licenças do padrão 5G seja realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no primeiro semestre de 2021. A tecnologia 5G, em sua máxima potência, deverá oferecer velocidades até 20 vezes maiores que no 4G, além de poder conectar vários aparelhos ao mesmo tempo.

Há cerca de dois meses, as operadoras de telecomunicações participam de uma corrida pela liderança na cobertura do 5G no Brasil. Vivo e Tim fizeram ativações do serviço em alguns estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A popularização do acesso à nova tecnologia ainda vai levar de dois a três anos. Um fator que inibe a popularização do 5G no curto prazo é a falta de celulares aptos a rodar a nova tecnologia. O primeiro aparelho disponível no país capaz de receber o sinal foi o Motorola Edge. No exterior, fabricantes como a Samsung e a Huawei já têm modelos 5G. Espera-se ainda que a Apple lance um iPhone com a tecnologia este ano.