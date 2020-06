Bolsonaro marca encontro entre Ministério da Saúde e mulher que “descobriu cura” da Covid-19 em composto de enxofre

Enquanto cumprimentava apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro parou para ouvir uma mulher que afirmou ter encontrado a cura para o novo coronavírus. De acordo com ela, o alho seria capaz de acabar com a doença devido aos compostos de enxofre que ele possui. Ao final do registro, Bolsonaro se prontificou a arranjar alguém do Ministério da Saúde para conversar com a mulher. O momento foi filmado nesta segunda-feira (8).

“Eu te arranjo amanhã se precisar conversar lá, alguém para conversar com a senhora no Ministério da Saúde, tá ok? Pode ser?”

“Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou a mãe de três filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os 6 anos. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Não preciso que acreditem em mim. Preciso que ponham à prova. Podem injetar o vírus em mim. Eu assumo todas as responsabilidades. Eu trouxe comigo, e é tão natural e tão perfeita, tão mágica, tão natural, é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível. Eu vim do Paraná, de Santa Helena. Eu liguei para sua secretária no dia 20 de abril, eu mandei 27 e-mails, eu liguei para o Ministério da Saúde cinco vezes”, diz a mulher em parte do vídeo.