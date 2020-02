Bolsonaro: ‘Liberdade de expressão só vale para a “grande” imprensa e a esquerda’

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro declarou, nesta sexta-feira (28), que apenas a “grande imprensa e a esquerda” têm liberdade de expressão no Brasil. Bolsonaro utilizou a conta no Twitter para expressar a opinião.

Liberdade de expressão só vale para a "grande" imprensa e a esquerda. Quando não gostam de você, até seu silêncio é criminalizado. https://t.co/TGr9698Vkp — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 28, 2020

Bolsonaro tem se irritado com a repercussão do vídeo em que ele compartilhou no WhatsApp. As imagens convocam a população às ruas para protestos contra o Congresso Nacional.

“Quando não gostam de você, até seu silêncio é criminalizado”, reclamou Bolsonaro.

Ataque a jornais

Na noite de quinta (27), Bolsonaro pediu que empresários boicotem os jornais Revista Época e Folha de S.Paulo. “Vou falar para o empresariado que (…) esses jornais, Revista Época, Folha de S.Paulo, não anunciem lá, jornal que mente o tempo todo, trabalha contra o governo, e se o governo dá errado toda a economia brasileira vai sofrer.”