Bolsonaro diz que “Forças Armadas são os verdadeiros guardiões da democracia”

Na manhã desta quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas são os “verdadeiros guardiões da democracia” brasileira. A declaração foi feita durante uma formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento na Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro-RJ.

“Nós, Marinha, Exército e Aeronáutica, somos os verdadeiros guardiões da nossa democracia e tudo faremos pela nossa liberdade”, disse o presidente.

“Todos nós se orgulhamos das nossas Forças Armadas. Nós estamos no caminho certo”, complementou.

Como ex-capitão do Exército, Bolsonaro lembrou, em determinado momento do discurso, que iniciou sua carreira política no Rio de Janeiro, apesar de ter nascido em São Paulo.

Ainda nesta tarde, o presidente retorna para Brasília, a fim de participar da posse do ministro Luiz Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).