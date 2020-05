Bolsonaro define academias e salões de beleza como serviços essenciais

PUBLICIDADE 

No fim da tarde desta segunda-feira (11) o presidente Jair Bolsonaro disse que mandou publicar no Diário Oficial da União (DOU) nova lista de serviços com permissão para funcionar durante a pandemia de coronavírus. Segundo ele, serão acrescentados academias, salões de beleza, cabeleireiros e barbearias. “É higiene, é vida”, afirmou Bolsonaro na entrada do Palácio da Alvorada.

Para o presidente, é preciso cuidar da vida e da economia paralelamente. “Sem economia não tem vida, não tem material para hospitais, não tem transporte”, disse o presidente, afirmando que o decreto deverá sair ainda hoje.

A medida não força os governadores e prefeitos a abrirem os serviços incluídos na lista, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que estados e municípios têm autonomia para determinar medidas de distanciamento social.

No DF, profissionais da beleza oferecem parceria no combate à Covid-19

O secretário-executivo de Relações Institucionais, Social e do Trabalho, Valteni de Souza, recebeu, na manhã desta segunda-feira (11), 30 representantes da indústria da beleza do Distrito Federal. O grupo, pertencente ao coletivo Movimenta Beleza DF, reivindicava sobre algum tipo de solução sobre o trabalho da categoria em tempos de coronavírus.

Num encontro realizado há um mês, os profissionais da área pediram o retorno aos trabalhos de forma lenta e parcial, com respeito aos protocolos de saúde e em segurança. Segundo Júnior Aquino, um dos líderes do grupo, o motivo da visita foi tentar construir um diálogo com o GDF no sentido de ajudar no combate contra a pandemia.

Uma das sugestões apresentadas é a parceria entre os dos setores para testagem da cadeia produtiva. A outra, seria a microrregionalização das áreas de atuação desses especialistas da beleza, fazendo com que eles atuem não apenas como prestador de serviço, mas também uma espécie de agente de saúde. Para ele, a classe não pode ficar mais na clandestinidade ou informalidade.

“Estamos nos sentindo inúteis dentro de casa. Nossa contribuição aqui é o de ajudar o governo. O vírus só ser morto pela consciência de higiene de cada um”, ponderou o empresário do setor.

Segundo Valteni de Souza, a reabertura das atividades comerciais e de serviços é uma decisão que vem sendo tomada com cautela pelo governador, Ibaneis Rocha, para evitar o crescimento da curva de contaminação de gente na capital e Entorno.

“A situação hoje está sendo controlada por causa da ação do governador, que foi o primeiro a agir de forma eficiente”, ponderou o secretário de Relações Institucionais. “Temos os números controlados e os menores índices do país da doença”, enfatizou.

A solução encontrada pelos dois lados foi o de alinhar discursos junto à Secretaria de Saúde e à Vigilância Sanitária e num caminho que possibilite a volta segura dos cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures, depiladores, esteticistas e maquiadores que movimentam o mercado no DF.

“Temos que conversar para chegar ao melhor denominador. Vamos agora mostrar para a Secretaria de Saúde que a proposta dos profissionais de beleza tem fundamento”, comentou Valteni.

“Queremos contribuir de forma efetiva no combate à pandemia e voltar ao trabalho”, ressaltou o presidente do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e Profissionais Autônomos na Área de Beleza (Sincaab), Célio Paiva.

Com informações da Agência Brasília