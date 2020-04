PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que vai sancionar quatro medidas provisórias em breve. Uma delas é o auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais lidarem com a crise causada pelo novo coronavírus. Bolsonaro anunciou que vai sancionar a medida ainda nesta quarta-feira (1).

“Obviamente estamos juntos na busca de um futuro melhor para o nosso país. No dia de hoje, anunciaremos a sanção do projeto emergencial”, disse Bolsonaro, no Palácio do Planalto, nesta quarta (1).

“No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões pessoas serão atingidas, a um custo de aproximadamente R$ 98 bilhões para o Tesouro, aquele auxílio de R$ 600 por três meses, podendo chegar a R$ 1.200.”

Outras medidas

Além da MP do “coronavoucher”, Bolsonaro anunciou mais três medidas: a primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de empregos e deve custar R$ 58 bilhões; a segunda é a de crédito para manutenção de empregos, com o custo de R$ 34 bilhões (nesta, as fontes serão diferentes); e a última cria o fundo de participação de municípios e estados, que destinará R$ 16 bilhões em recursos.

Juntas, as MPs totalizam cerca de R$ 200 bilhões.