Bolsonaro afirma que Moro deixará Segurança Pública caso Ministério seja recriado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (23), que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ficaria apenas a cargo da Justiça caso o Ministério da Segurança Pública seja recriado. “É o que era inicialmente”, explica.

“Se for criado, aí ele fica na Justiça. É o que era inicialmente. Tanto é que, quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação de fundir com o Ministério da Segurança”, afirmou Bolsonaro, ao deixar o Palácio da Alvorada rumo a Índia.

Bolsonaro tem estudado recriar algumas pastas extinguidas no início de seu mandato. “É comum receber demanda de toda a sociedade. E ontem [quarta-feira] eles pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança. Isso é estudado. Estudado com o Moro. Lógico que o Moro deve ser contra, mas estudado com os demais ministros”, esclareceu.

O presidente sinalizou que, diferentemente de Moro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é a favor a criação da Segurança. “Acredito que a Comissão de Segurança Pública [da Câmara] trabalhou no passado, também seja favorável. Temos que ver como se comporta esse setor da sociedade para melhor decidir”, disse.

Juiz da 13ª Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba e com destaque nacional por conta da atuação na Operação Lava Jato, Moro foi convidado assim que Bolsonaro foi eleito. O atual ministro chegou ao governo com a promessa de que assumiria um “superministério” com a missão de reforçar o combate à corrupção.