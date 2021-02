Arthur Lira quer levar reforma administrativa à CCJ

PUBLICIDADE

Recém-eleito, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), parece querer começar os trabalhos com foco em reformas. Nesta segunda-feira (8), Lira disse que levará a reforma administrativa à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Casa.

“Estarei encaminhando amanhã (terça-feira, 9) para a CCJ a reforma administrativa como o primeiro pontapé para a discussão dessa matéria”, prometeu Lira. “Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário.”

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Lira disse que espera ver a reforma aprovada até março de 2021. Porém, ele e Pacheco defendem mudanças no texto original.

A presidência da CCJ ainda não está definida. O PSL tem direito ao cargo e indicou a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). O nome da deputada bolsonarista, no entanto, não é consenso.