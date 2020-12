Arthur Lira oficializa candidatura à presidência da Câmara dos Deputados.

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (9) o líder do Centrão, Arthur Lira, oficializou a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, sendo apoiado pelo PP, PL, PSD, Solidariedade e Avante, além do Planalto. Ele apresenta um posicionamento oposto ao do atual presidente Rodrigo Maia.

“Vamos tocar os próximos dois anos de uma maneira diferente de como a Casa vem sendo administrada. Não que esteja sendo mal administrada, mas cada presidente tem sua maneira de gerir”, disse Lira.

Hoje damos início à caminhada rumo à presidência da Câmara dos Deputados. Construímos um bloco de partidos com o mesmo propósito. Estamos fortes e reunidos com a confiança de que seremos uma só voz, ouvindo e respeitando todos os deputados.#arthurlira #paratodacamaratervoz pic.twitter.com/TpjEjiSCYC — Arthur Lira (@ArthurLira_) December 9, 2020

Em oposição à Lira, Maia tem cinco pré-candidatos: