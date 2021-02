Arthur Lira fala em saída para voltar a pagar auxílio emergencial

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), falou sobre o auxílio emergencial na manhã desta segunda-feira (8). Lira afirmou que são necessárias ações voltadas à população que vive crise financeira com a falta do benefício. O presidente falou em duas saídas.

“Só temos duas saídas: ou votamos rapidamente o orçamento ou o governo federal vai procurar alguma forma de o Congresso excepcionalizar temporariamente, até que nós tenhamos orçamento para votarmos um projeto novo de inclusão mais acessível à população e que traga aquelas pessoas que estão hoje em uma situação muito difícil”, disse Lira.

Sendo assim, as duas alternativas seriam acelerar a votação do orçamento para 2021 ou criar um projeto excepcional para voltar a conceder o benefício. Lira disse que se reunirá com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do tema.

“É conveniente que a gente tenha justamente isso, no nosso plano, os nossos irmãos brasileiros, aqueles que estão na base da pirâmide, estão com mais dificuldade do que aqueles brasileiros de [classe] média”, discursou Lira.

O auxílio emergencial foi criado pelo governo federal em maio de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, foram pagas parcelas de R$ 600. No fim do ano, o valor foi reduzido pela metade. O benefício foi interrompido em dezembro do ano passado, embora a covid-19 ainda não tenha sido dizimada no país e vários setores ainda estejam impedidos de funcionar.