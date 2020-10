Após chamar Maia de “Nhonho”, Salles afirma que teve conta do Twitter utilizada “indevidamente”

PUBLICIDADE

Após repercussão negativa o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apagou a publicação feita por meio de seu Twitter em que criticava o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o chamando de “Nhonho”. Na manhã desta quinta-feira (29) Salles afirmou, também na rede social, que sua conta foi utilizada “indevidamente” durante a noite e que, mesmo com divergências de opinião, a relação com maia sempre foi “cordial”. Após a publicação do tweet, a conta de Ricardo Salles foi desativada do Twitter.

Salles havia atribuído o apelido de “Nhonho” à Maia após o parlamentar criticar a sua gestão durante o fim de semana, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Nhonho é um apelido utilizado de forma pejorativa pelos bolsonaristas contra o presidente da Câmara, em referência ao personagem da série mexicana “Chaves”, interpretado pelo ator Édgar Vivar. A palavra “nhonho” é também popularmente usada para se referir a uma pessoa “tonta”, que só fala besteira