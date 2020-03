Alvaro Dias diz que Bolsonaro tem ‘preguiça mental na administração’

PUBLICIDADE 

O líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias (PR), reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a relação com o Congresso Nacional. Na opinião do parlamentar, o chefe do Planalto quer transferir responsabilidades ao Legislativo, mas tem “preguiça mental” na administração.

Mais cedo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bolsonaro declarou que alguns parlamentares estão em uma “disputa de poder”. “Eu estou pronto para conversar. Agora, nós sabemos que está um jogo de poder aí. Desgastar, desgastar, desgastar. Alguns falam em impeachment do presidente”, declarou Bolsonaro. “Seria um golpe se isolar chefe do Executivo por interesses que não sejam republicanos.”

Bolsonaro voltou a falar que projetos apresentados por ele não andaram e cobrou do Congresso um alinhamento à vontade popular. Na opinião do líder do Podemos, porém, o chefe do Executivo está transferindo responsabilidades. “É uma estratégia de transferir responsabilidades para se acobertar diante dos seus fracassos pessoais, da insuficiência das medidas, do vazio de propostas”, disse Alvaro Dias.

“Sinto uma preguiça mental no presidente. Não vejo ele com disposição para o trabalho administrativo. Tem muita disposição para o espetáculo”, declarou o líder do Podemos, que tem a terceira maior bancada no Senado, com 10 integrantes. “Se convocasse uma mobilização para ir às ruas e pedir ao presidente para assumir o governo, eu iria.”

Estadão Conteúdo