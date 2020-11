Alcolumbre reitera a Bolsonaro pedido de auxílio a famílias atingidas por apagão

PUBLICIDADE

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Democratas-AP), divulgou em nota que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 19, para falar sobre a situação do Amapá, Estado atingido por dois apagões nas últimas semanas. O encontro não estava nas agendas oficiais das autoridades.

O parlamentar reiterou ao presidente o pedido para pagamento de auxílio emergencial às famílias atingidas pelo blecaute. O mesmo apelo foi feito em outra reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com a nota da presidência do Senado, Guedes declarou que há “ferramentas disponíveis” para atender os amapaenses.

“Ao presidente, Davi fez um contundente relato sobre as dificuldades por que passam os amapaenses e tratou de medidas do Executivo para o fim do racionamento de energia e o pagamento de auxílio social às famílias atingidas no estado”, diz a nota. De acordo com Alcolumbre, Bolsonaro deve ir para Macapá no sábado, 21.

Conforme o Broadcast publicou mais cedo, órgãos do governo federal estão preparados, em modo de espera, para o caso de o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), decretar calamidade pública. Com isso, seria possível antecipar pagamentos de benefícios como aposentadorias, BPC e Bolsa Família.