“A Câmara dos Deputados nunca será submissa a nenhum governo”, diz Maia

Nesta terça-feira (5) o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se pronunciou sobre o projeto de socorro a estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. O texto foi aprovado no Senado no último fim de semana e já está sendo avaliado pelos deputados.

Maia, durante sua fala, comentou sobre as críticas feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. “A Câmara dos Deputados nunca será submissa a nenhum governo. Será sempre respeitosa e sempre vai trabalhar de forma independente”, disse ele.

Segundo Maia, a discussão acerca do texto foi necessária para mostra que a defesa a estados e municípios prevaleceu. “A nossa tese do valor a ser transferido a estados e municípios durante o período de quatro meses prevaleceu”, explicou.

Maia também disse estar preocupado com as relações de trabalho no período pós-pandemia, já que haverá redução na renda dos trabalhadores, diminuição no lucro das empresas e aumento da informalidade. “Não tem milagre a ser feito”, disse ele, defendendo uma repactuação do Estado brasileiro.