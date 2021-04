Xamã faz homenagem a Anitta em clipe de “Áries”

Com uma série de referências à cantora na letra, a música “Áries” inspirou um clipe ao nível da artista

Dando continuidade aos clipes das faixas de “Zodíaco”, seu último álbum, Xamã homenageia Anitta no seu próximo lançamento. Com uma série de referências à cantora na letra, a música “Áries” inspirou um clipe ao nível da artista. Xamã convocou um elenco composto só por drag queens para recriarem looks icônicos da funkeira, trazendo uma releitura de coreografias e momentos visualmente marcantes da sua carreira.

Com estilos e formas de expressão diferentes, elas dão o tom de cada performance e criam um mosaico único de Anittas que irá surpreender o espectador. Xamã já disse várias vezes que gosta de fisgar a atenção dos seus ouvintes com suas letras e clipes, e mais uma vez conseguiu. Em “Zodíaco”, álbum que entrou no TOP50 Global no Spotify, cada canção faz referência a um signo e fãs de todo Brasil se encantaram com a proposta. “Áries” chega no YouTube nesta quarta-feira, às 12h.

Sobre a ideia, Xamã acrescenta: “Áries” é uma canção inspirada na Anitta, a maior artista pop do Brasil. Eu quis fazer uma homenagem e foi aí que eu e o diretor Dauto Galli pensamos em chamar drag queens para performar momentos icônicos da carreira dela. O universo drag é uma grande arte e nada mais justo que um tributo desses para uma grande artista.”