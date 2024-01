Vanessa Lopes: tiktoker e influenciadora pernambucana é tretada com Yasmin Brunet e Luana Piovani

Eitaaaa que o BBB 24 vai render e muito! Pois, a tiktoker e influenciadora Vanessa Lopes foi confirmada no grupo camarote no BBB. Ela tem 22 anos e ganhou fama no final da adolescência criando conteúdo nas redes sociais, em especial no TikTok, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores. Além das coreografias, ela também faz conteúdos sobre beleza, “vida fitness” e compartilha seu dia a dia com os seguidores.

Para quem não sabe, Yasmin Brunet e Vanessa são tretadas. Isso tudo começou porque após o fim do casamento de Brunet com Gabriel Medina, em janeiro de 2022, Vanessa foi flagrada trocando beijos com o surfista. Na época, a influenciadora recebeu unfollow da modelo.

Além de Brunet, a tiktoker se envolveu numa polêmica com a atriz Luana Piovani. O occorido foi que o surfista Pedro Scooby compartilhou uma foto da influenciadora juntos dos filhos, Bem e Liz, no Rock in Rio 2022, mas Luana Piovani não reconheceu a tiktoker e ainda reprovou o look ousado da jovem. O clique, então, gerou uma mega treta nas redes sociais, envolvendo até o pai da influenciadora.