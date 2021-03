Vacinados contra a covid no Brasil chegam a 8,49 milhões; 4% da população total

O número representa 4,01% da população total do País. Nas últimas 24 horas, 277.109 pessoas receberam a primeira dose do imunizante

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 8, a 8.497.929, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 4,01% da população total do País. Nas últimas 24 horas, 277.109 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

Entre os 8,49 milhões de vacinados, 2.847.929 receberam a segunda dose da vacina. A população que já recebeu a imunização completa representa 1,34% do total dos habitantes brasileiros. Mais 129.544 receberam a dose de reforço nas últimas 24 horas, segundo dados fornecidos por 26 Estados.

Em São Paulo, 2,487 milhões de pessoas foram vacinadas, número que é de 666 mil em Minas e 648 mil no Rio de Janeiro, Estados que lideram as estatísticas absolutas de imunização. Proporcionalmente, o Amazonas é onde mais doses foram aplicadas: 7,31% da população local foi imunizada.

A vacinação de idosos de 75 e 76 anos contra a covid-19 no Estado de São Paulo começará na próxima segunda-feira, 15 de março, de acordo com anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, 8.

Para evitar longas filas de espera como as registradas em outros momentos da campanha, especialmente nas unidades drive-thru, o governo pediu para que a população evite ir aos postos de imunização na manhã do primeiro dia.