Túmulos de cemitério ficam à beira de precipício após fortes chuvas em Linhares, no ES

A informação de que os jazigos teriam caído no Rio Doce circulou nas redes, mas a administração municipal negou o fato

Imagens gravadas por um drone mostram diversos túmulos estão à beira do precipício ao lado do Rio Doce, no município de Linhares, região Norte capixaba, no Espírito Santo. O vídeo foi registrado pelo empreendedor Leo Bonadiman nesta terça-feira (20), no Cemitério Nossa Senhora da Conceição.

Em publicações nas redes sociais, circulou a informação de que os túmulos teriam caído no rio, mas a administração municipal negou o fato. Segundo a Prefeitura de Linhares, o muro do local cedeu há cerca de 15 dias. Contudo, por nota, também frisou que “nenhum jazigo caiu no curso do Rio Doce”.

“Desde a ocorrência, as equipes da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Defesa Civil Municipal monitoram a área e estudam as medidas que serão adotadas para evitar novos deslizamentos”, afirmaram.

Com informações do g1