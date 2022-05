TSE leva conscientização eleitoral e urna até estudantes do DF

300 estudantes tiveram seu primeiro contato com a urna, nesta segunda-feira (2), viram como ela funciona e assistiram a uma palestra

Os primeiros alunos do país a conhecer uma urna eletrônica por dentro foram os alunos do Centro de Ensino Médio 2 do Gama (CEM 2). Sentir o ‘gostinho’ de como funciona o processo eleitoral foi dado aos estudantes em uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

300 estudantes tiveram seu primeiro contato com a urna, nesta segunda-feira (2), viram como ela funciona e assistiram a uma palestra sobre as funcionalidades do equipamento. Com idades entre 16 e 17 anos, votar já é permitido a esses brasilienses, mas não obrigatório perante a lei.

A votação em outubro já é uma pauta debatida na escola desde o início do ano. Alunas de uma turma do 3º ano criaram um grupo para difundir no CEM 2 a importância de exercer a cidadania e não perder os prazos para participar. Elas passam de sala em sala e também se comunicam via aplicativos. Uma delas é Letícia Gomes, 17 anos, que emitiu seu título pela internet em fevereiro.