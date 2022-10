TJDFT faz leilão para venda de veículos usados

O leilão será realizado, em pregão único, exclusivamente de forma virtual. Os interessados em participar deverão se cadastrar por um site

No dia 16 de novembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) promoverá o Leilão Administrativo Público Eletrônico 2/2021. O evento será constituído apenas de veículos usados de propriedade do Tribunal e o sistema já está disponível para recepção de lances.

O leilão será realizado, em pregão único, exclusivamente de forma virtual. Os interessados em participar deverão se cadastrar pelo site do leiloeiro credenciado, onde ocorrerá o evento online. As ofertas dos lances serão feitas diretamente na plataforma.

Segundo o Edital de leilão nº 2/2021, os bens serão vendidos pelo maior lance por item e terão um preço mínimo conforme o valor da avaliação.

Visitação aos bens

Para visitar e conferir os bens, a Coordenadoria de Veículos e Transportes (COTRAN) estará aberta para os compradores. Eles serão acompanhados por um servidor da COTRAN/NUTRAN e pela equipe da Leiloeira, no período de 8 a 14 de novembro, das 9 às 18h, e no dia 16 de novembro, das 9h às 12h.

Endereço: SGON, Quadra 2, Lotes 70/100, Área Especial 1 (Pátio da Garagem GIII), Setor de Garagens Norte, Brasília/DF, CEP 70.610-620.

Serviço

Pregão único, data: 16/11/2022 ;

; Horário: 9h ;

; Local: site www.leiloeirosdebrasilia.com.br;

Para mais informações, acesse a página de Leilões e Depósitos Públicos, no site do TJDFT, na qual estão disponíveis o Edital de Leilão Administrativo Público Administrativo n. 2/2021, a relação de bens e as fotos dos bens.