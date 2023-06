‘Tínhamos esperança, mas ela se foi’, diz pai de suposta vítima de febre maculosa

O velório da adolescente Erissa Santana, 16, suspeita de ter contraído febre maculosa, começou às 13h no Cemitério em Campinas

Luiz Eduardo de Sousa

Campinas, SP

O velório da adolescente Erissa Santana, 16, suspeita de ter contraído febre maculosa, começou às 13h no Cemitério Parque das Flores, em Campinas (a 93 km de São Paulo) nesta quarta-feira (14). Ela é uma das quatro pessoas que morreram nos últimos cinco dias após participarem de uma mesma festa no interior paulista.

Nesta terça-feira (13), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que a febre maculosa provocou a morte do piloto e empresário Douglas Pereira Costa, 42, e de uma mulher de 28 anos.

As vítimas estiveram em uma festa no distrito de Joaquim Egídio, área rural ao leste da cidade, no último dia 27.

O pai de Erissa, Ednaldo Santana, disse à reportagem que o quadro da filha se agravou rápido, e a morte foi repentina. “Foi tudo muito rápido, ela foi internada e foi piorando. Ontem, ainda tínhamos esperança, mas ela se foi.”

Ednaldo chegou a fazer uma publicação no Facebook durante a madrugada pedindo orações para a filha.

No começo da tarde desta quarta, dezenas de amigos, familiares e funcionários da empresa do pai compareceram para se despedir de Erissa. Alguns ficaram emocionados no início do velório e precisaram de apoio dos demais.

O pai da adolescente possui uma empresa que presta serviços de saúde a grandes eventos, com ambulâncias e brigadistas.

Ele, a filha e a esposa não participavam da festa, mas foram até o local onde o evento acontecia, na Fazenda Santa Margarida, para levar uma bolsa de medicamentos, material que seria usado para trabalho.

“A filha e a esposa, como de costume, sempre o acompanhavam durante a noite. Lá [no evento], eles permaneceram por volta de uns 30 minutos, ficando apenas no ambulatório, já que a menina era menor de idade. Em seguida, foram embora”, contou Jeferson Vieira, funcionário da empresa.

Diversos brigadistas e duas ambulâncias marcaram o apoio dos colaboradores à família.

O acesso da imprensa foi restringido pelos colegas do pai.

A família também pediu à administração do cemitério para que nenhum detalhe além do que foi passado fosse enviado. De acordo com a administração, o enterro acontecerá às 16h.

A adolescente de 16 anos foi hospitalizada na última sexta (9) em Campinas.

O caso dela inicialmente havia sido notificado à Vigilância em Saúde como suspeito para febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. Só nesta terça, depois da repercussão dos demais casos, sua família mencionou a presença da jovem no evento. A causa exata da morte deve ser apontada por exame do Instituto Adolfo Lutz.