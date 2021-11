Taylor Swift lança regravação do álbum Red: Agora com nove faixas novas

O álbum foi lançado originalmente em 2012, essa regravação e devido a cantora ter perdido os direitos do projeto em 2019 para o empresário Scooter Braun.

Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (12), a tão aguardada regravação do álbum Red, lançado em 2012 com músicas como “We Are Never Ever Getting Back Together”, “I Knew You Were Trouble”, alguns de seus maiores sucessos. Nesta nova versão, a cantora traz novas gravações incluindo parcerias com Chris Stapleton, Ed Sheeran e Phoebe Bridgers.

Em 2019, quando o empresário Scooter Braun comprou suas produções, Swift declarou que iria regravar todas as músicas compradas por ele.

Em suas redes a estrela celebrou o lançamento e agradeceu o apoio dos fãs.

“Apenas um lembrete amigável de que eu nunca teria pensado que era possível voltar e refazer meus trabalhos anteriores, redescobrir a arte perdida e as pérolas esquecidas pelo caminho, se vocês não tivessem me encorajado. ‘Red’ está prestes a ser meu novamente, mas ele sempre foi de vocês.”

Abaixo a playlist completa do álbum RED no Spotify: