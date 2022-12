Taxas de juros ficam estáveis após dado de serviços fraco e ata mais ‘hawkish’

Após terem subido na segunda-feira, 12, os juros futuros começaram a terça-feira, 13, em baixa, em linha com os juros dos Treasuries

Após terem subido na segunda-feira, 12, os juros futuros começaram a terça-feira, 13, em baixa, em linha com os juros dos Treasuries e de olho no volume de serviços, que caiu 0,6% em outubro ante setembro, mais que o esperado. Há pouco, no entanto, as taxas estavam mais perto da estabilidade.

O mercado também assimila a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), e o tom considerado mais “hawkish” por alguns analistas pode ser um fator limitante de um recuo maior na ponta curta da curva.

O economista-chefe da Terra Investimentos, João Maurício Rosal, destaca que ao menos onze menções são feitas ao termo ‘fiscal’, contra apenas quatro citações no texto da ata de outubro. O mercado também está em compasso de espera por nomes que irão compor a equipe econômica do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Às 9h57, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 indicava 13,98%, igual ao ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 cedia para 13,36%, de 13,41%. O DI para janeiro de 2027 exibia taxa de 13,03%, de 13,11% no ajuste de ontem.

