Simone anuncia data de lançamento da carreira solo

Péterson Neves

São Paulo-SP

A cantora Simone Mendes, de 38 anos, anunciou em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (29), que irá dar o pontapé em sua carreira solo após o fim da dupla com a irmã, a cantora Simaria Mendes, de 40, no próximo mês de novembro.

Por meio dos stories, no Instagram, a artista publicou um vídeo em que convida a legião de fãs de Simone e Simaria para curtir o seu primeiro show solo no dia 13 de novembro, no Festival Caldas Country, em Caldas Novas, em Goiás.

“Estou passando aqui para avisar pra vocês que é o lançamento oficial do meu primeiro show solo. Então dia 13 de novembro a sofrência é garantida, show lindo e eu conto com a energia de vocês. Até lá”, escreveu Simone.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla no dia 18 de agosto passado. Simone, inclusive, ficou encerrada de cumprir toda agenda de shows sozinha, cantando os sucessos das coleguinhas.

Assim, o show do dia 13 de novembro é o primeiro em que Simone Mendes sobe aos palcos sem ter o nome associado a irmã. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Uol, ela tem se preparado com sua equipe para o novo desafio profissional desde o início de setembro.

Ainda não vai para o gospel

Em conversa com os seguidores no Instagram, Simone Mendes negou os boatos de que iria migrar para a música gospel e garantiu que, no momento, gostaria de dar uma “roupagem” nova aos trabalhos.”Eu andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Veja: Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, meu marido, há muitos anos, 20 anos. Mas eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. Eu permaneço cantando um estilo de som que eu também amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo”, afirmou a artista em seus stories na rede social.

A cantora, de 38 anos, também aproveitou a conversa com os fãs para falar sobre a relação com Simaria, afirmando que está feliz pelos novos passos da irmã, agora sozinha, e indo às lágrimas ao falar sobre seu amor pela ex-parceira.

“Estou com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida, mas também estou muito feliz pela minha irmã, porque ela está feliz. Ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e eu acho que a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente. Ela é meu Sol, ela é minha luz, ela é minha anja e eu a amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né? 30 anos de história. Mas é isso, eu estou feliz por ela. Vamos aproveitar a vida, porque viver é bom, enquanto Deus nos permite essa temporada aqui na Terra”, disse.