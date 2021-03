Senado aprova convite a Araújo e Queiroga esclarecerem combate do governo à covid

O Senado aprovou requerimento para que o futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestem esclarecimentos sobre a atuação do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. O chanceler deverá prestar informações a respeito dos esforços da pasta na compra de vacinas contra a covid-19. Autor do requerimento, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) aceitou converter o pedido, inicialmente uma convocação, para um convite, a pedido do líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE). A data em que Ernesto Araújo deverá comparecer ao Senado ainda não foi marcada. A presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, Kátia Abreu (PP-TO), disse já ter entrado em contato com o chanceler e afirmou que ele poderia ir ao Senado na quarta-feira, 31, pela manhã. O Senado também aprovou requerimento de convite de comparecimento para o futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Ele deverá apresentar aos senadores as prioridades da nova gestão e os planos de vacinação. Os requerimentos são de autoria dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Rose de Freitas (MDB-ES). A data será marcada quando o ministro for oficialmente nomeado. O Senado aprovou nesta terça, 16, projeto de lei que permite a presença de acompanhante no momento da vacinação contra a covid-19. A proposta, de autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RS), segue agora para a Câmara. Ontem, 15, a comissão temporária que acompanha as ações contra a covid-19 no Senado aprovou a convocação de Eduardo Pazuello para prestar informações sobre a disponibilidade de oxigênio nos Estados, especialmente na Região Norte. O requerimento foi proposto pelos senadores Styvenson e Randolfe. Com a iminente saída de Pazuello, o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar um representante à comissão para falar sobre o assunto na quinta-feira, 18.