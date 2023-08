Você é doador de órgãos? As pessoas que convivem com você sabem do seu desejo?

A ação é o marco inicial para o SETEMBRO VERDE e pretende alertar a sociedade sobre a importância da doação

65.775 pessoas estão na fila de espera para transplantes de órgãos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até o dia 10 de agosto/2023. No DF, são 1.288 pessoas. 644 pacientes aguardam por um rim, 22 por um fígado, 39 por um coração, 583 por uma córnea. Em 2022, foram realizados 32 transplantes de coração, 101 de rins e 108 de fígado, em Brasília. Os dados são da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A conta não fecha. Somente a conscientização pode mudar esse quadro, pode salvar vidas. Declarar-se doador de órgãos é um ato de amor!

O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, um projeto que ampara crianças em situação de extrema vulnerabilidade social e nutricional na região da Chácara Santa Luzia e Cidade Estrutural, também abraça a causa da doação de órgãos com a segunda edição da campanha DOANDO-SE ÓRGÃOS, DOA-SE VIDA.

A ação é o marco inicial para o SETEMBRO VERDE e pretende alertar a sociedade sobre a importância da doação. Em parceria com o Hospital Brasília, o Laboratório Sabin e outras instituições e voluntários, o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara levanta a bandeira da doação e convida todos para uma mobilização no dia 19 de agosto, nos arredores do Estacionamento 10 do Parque da Cidade, a partir de 9h.

Uma série de atividades, como rodas de conversa com médicos, profissionais ligados à causa da doação de órgãos e transplantados, aferição de pressão, teatrinho com o Detran-DF, pocket show com o palhágico Chou Chou e muitas brincadeiras para as crianças estão na programação do sábado no Parque.

É preciso saber

No Brasil, para ser doador não é necessário deixar nada por escrito, em nenhum documento. Basta comunicar sua família do desejo de doar. A doação de órgãos e tecidos de uma pessoa falecida só acontece após autorização de sua família, conforme lei em vigor. O problema é que, culturalmente, falamos pouco sobre a morte, e as doações não conseguem suprir a demanda de doentes que necessitam de um órgão doado para voltar a ter uma vida saudável. É preciso colocar o tema em pauta e esse é o objetivo da campanha DOANDO ÓRGÃOS, DOA-SE VIDAS. As causas do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara

O engajamento nas causas de doação de sangue e de órgãos faz parte da história do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara. Dez anos depois da partida de Rafaela e Clara, o IDV luta para que a população discuta o tema da doação de órgãos com mais clareza e consciência. A família das duas é um exemplo de que, mesmo em um momento de tristeza e pesar, é possível se compadecer com a dor do outro.

Os rins de Clara foram doados e salvaram a vida de duas crianças. Ela tinha apenas dois anos quando foi vítima de um acidente fatal, que também tirou a vida de sua mãe, Rafa. “Entendemos que somente o diálogo e a discussão sobre o tema, sem tabus, pode quebrar a resistência em relação ao ato de amor e empatia ligado à doação. Temos força mobilizadora e queremos ajudar a despertar as conversas em família e, consequentemente, incentivar mais doações de órgãos em Brasília” revela Luciana Andrade, vice-presidente do Instituto Doando Vida.

Doar um órgão é doar esperança, doar um órgão é doar vida.