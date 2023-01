Veterinária alerta para cuidados essenciais com os cães durante o verão

Veja dicas para manter os pets saudáveis em altas temperaturas

O verão é ótimo para curtir e pegar um sol, no entanto, enfrentar as altas temperaturas da estação mais quente do ano não é uma tarefa tão simples – principalmente para os animais. Imagina que nós, humanos, estamos sempre em busca de um vento fresco e uma bebida gelada, então, pense em como seu cachorro se sente com todo aquele pelo.

De acordo com Joana Barros, que é veterinária da clínica Gaia Medicina Veterinária Integrativa, por conta do calor, o ambiente precisa estar ventilado, seja com ar-condicionado, ventilador, ou até com a janela aberta.

Alguns outros métodos que são úteis para nós, que também são para os cães, são: água fresca, cubos de gelo, sorvete de frutas congeladas, como manga, banana, água de coco e tapetes gelados. “ Já existem tapetes no mercado para essa finalidade, colocar o tapete na geladeira e deixar à disposição do cão, para ele deitar e se refrescar”, diz Joana Barros.

“Quando o cão está com mais calor, ele fica mais ofegante, porque é assim que ele faz a troca de temperatura e alivia o calor, então, é importante sempre ficar de olho se ele estiver mais ofegante que o normal. O alerta principal é se ele estiver perdendo equilíbrio, perdendo os sentidos, se isso ocorrer, deve-se correr para a emergência, porque, provavelmente, é umahipertermia”, explica a veterinária.

Joana ressalta ainda que, principalmente, os cães braquicefálicos, aqueles com focinhos achatados, como o bulldog, bulldog francês, pug e algumas variações da raça shih tzu precisam de mais cuidados. “Se o cão estiver muito ofegante e a língua estiver mudando de cor, ficando muito pálida ou ficando arroxeada, é sinal de emergência”.