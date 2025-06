Vacina HPV para jovens de 15 a 19 anos será aplicada até dezembro

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) prorrogou, até o fim de dezembro, a ampliação da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) para adolescentes e jovens com idades entre 15 e 19 anos. A medida segue diretrizes do Ministério da Saúde e busca oferecer uma nova oportunidade a quem perdeu o prazo recomendado para a imunização, que originalmente contempla o público de 9 a 14 anos.

Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação e o cartão de vacina em um dos mais de 180 pontos de imunização distribuídos pelo DF.

Desde o início da ampliação da faixa etária, em março, apenas 2,3 mil jovens procuraram os postos de saúde — número bem abaixo da meta de 49 mil estimados pela pasta. Diante da baixa adesão, a SES reforça o apelo para que os adolescentes se protejam.

“Estamos comprometidos em aumentar a cobertura vacinal e garantir que todos tenham acesso às doses. É essencial que essa faixa etária aproveite a chance para se proteger contra infecções que podem levar a doenças graves, como o câncer”, destaca o secretário de Saúde, Juracy Lacerda.

Transmissível por contato sexual, o HPV pode causar verrugas genitais e está associado a diversos tipos de câncer, incluindo os de colo do útero, pênis e laringe. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de colo do útero é responsável por cerca de 7 mil mortes anuais no Brasil, o que reforça a importância da vacinação como medida de prevenção.