Vacina contra a Covid-19 não causa perda auditiva, alerta especialista

E o estudo comprovou que os imunizantes contra a Covid-19 não foram responsáveis pela perda de audição súbita das pessoas vacinadas

Entre dezembro de 2020 e março deste ano, após relatos, médicos da Universidade Johns Hopkins investigaram a relação da perda auditiva e a vacina. E o estudo comprovou que os imunizantes contra a Covid-19 não foram responsáveis pela perda de audição súbita das pessoas vacinadas.

Segundo Gleison Barcelos, especialista em saúde auditiva e fonoaudiólogo da Microsom, a perda auditiva súbita pode desencadear-se por diversos fatores e as pesquisas já comprovaram que não há relação com os imunizantes. “Com base em estudos divulgados sobre casos clínicos, traumatismo craniano, certos medicamentos, doenças autoimunes, problemas de circulação ou infecções virais e bacterianas podem causar perda da audição repentina. Ou seja, nem sempre é possível identificar a causa real da perda”, explica Barcelos.

Gleison ainda ressalta que as pesquisas já comprovaram que as vacinas são seguras e que a reação adversa foi coincidência nos casos relatados por pessoas vacinadas.

Perda auditiva e a doença

Um caso de perda auditiva foi publicado por meio de um relatório da revista científica “BMJ Case Reports” e indicou que um paciente com Covid-19 teve perda repentina de audição no Reino Unido e só procurou ajuda 10 dias após apresentar os sintomas. Dessa forma, precisou respirar com a ajuda de ventilação mecânica e, quando removida, percebeu zumbido no ouvido e teve boa parte do sentido comprometida. Mas outros estudos mostram que é raro apresentar sintomas de perda auditiva logo no início em que o Coronavírus é contraído.

O fonoaudiólogo explica que algumas pesquisas apresentam já relações do Coronavírus ao zumbido. “Apesar disso, a Associação Americana de Zumbido destaca que o problema está associado ao estresse e depressão, justamente por causa do isolamento social que o vírus propriamente dito”, afirma Barcelos.

O especialista alerta sobre a necessidade de mais pesquisas para investigar os efeitos de como a doença pode afetar na audição. Segundo ele, mais estudos precisam ser feitos não só para audição, mas também para outros problemas de saúde. “Por isso, tome todo cuidado e proteção e, quando surgirem os primeiros sintomas, procure um especialista para indicar o tratamento correto”, finaliza.

