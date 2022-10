Terapia Tântrica: o despertar da sexualidade na terceira idade

Filosofia milenar, o tantra aflora os sentimentos, revigora, alivia as tensões, além de aumentar a autoestima e melhorar o relacionamento entre os casais

As origens do tantra estão mergulhadas na filosofia oriental, existindo em diferentes formas há milhares de anos. Hoje, no Ocidente, é simplesmente uma forma de fazer sexo que oferece maior conexão e valor. O tantra é uma abordagem “consciente” do sexo e, em contraste com o sexo “convencional”, não é sobre desempenho, mas de criar uma conexão verdadeira.

A massagem geriátrica é especificamente voltada para uma pessoa de idade avançada. As pessoas mais velhas têm considerações especiais a ter em mente ao receber uma massagem. Um massagista considerará todos os fatores do envelhecimento, juntamente com as condições de saúde específicas de uma pessoa, ao adaptar a massagem.

Para quem está começando, você pode desfrutar do primeiro nível de prazer – a sensação física de ser tocado e sexualmente estimulado. Para praticantes mais intermediários, pode haver um nível mental de ser visto/ouvido pela pessoa que está massageando.

Na melhor das hipóteses, a massagem tântrica leva à espiritualidade iluminada, tomando a mente de novos pensamentos, emoções e sensações corporais.

O componente biológico da sexualidade, por sua vez, muda ao longo dos anos, afetando a intensidade e a qualidade da resposta sexual. Os efeitos da idade se manifestam no aspecto físico e psicológico de cada pessoa, fazendo com que suas respostas sexuais sejam comprometidas.

O tantra pode fazer muito bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente, embora não seja uma cura milagrosa para todas as doenças do corpo e da vida. As práticas tântricas podem aliviar condições médicas permanentes, trazer períodos mais longos de alegria e um relacionamento mais profundo e satisfatório consigo mesmo ou com um parceiro.

Esta filosofia é um estilo de vida focado em condicionamento físico e intimidade. E homens e mulheres da terceira idade, acima dos 60 anos, também podem se beneficiar grandemente das técnicas orientais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A menopausa pode causar estragos na vida sexual de um casal. E não apenas porque a mulher está passando por grandes mudanças hormonais. Os homens também experimentam algo semelhante que pode deixá-los tristes e ansiosos, levando inclusive a problemas como falta de apetite sexual ou ejaculação precoce. Isso pode levar a mais ansiedade e a um círculo vicioso que certamente prejudicará a vida sexual do casal.

À medida que as pessoas envelhecem, hormônios, lesões e doenças podem interferir. No entanto, manter o corpo saudável o máximo possível pode permitir fazer amor, não importam os obstáculos.

Os exercícios tântricos podem ajudar com equilíbrio hormonal, amenizando a menopausa; para expressar amor apesar de ferimentos ou doenças; superar qualquer estigma contra o sexo de idosos; enriquecer um relacionamento obsoleto quando as pessoas estão juntas há décadas

Estes são os problemas mais comuns enfrentados por casais mais velhos que o tantra pode ajudar. Funciona bem quando o praticante trabalha, em primeiro lugar, para curar a si mesmo e ao relacionamento em que está, não para forçar a mudança em um parceiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abordagem

O tantra é uma abordagem totalmente diferente do sexo, porque o objetivo é criar uma experiência de qualidade em vez de estimular um ao outro ao clímax. Com isso, se concentra no prazer da mulher.

Os componentes da resposta sexual impactam as pessoas de forma diferente, sendo o orgasmo masculino o mais vulnerável e suscetível aos efeitos do envelhecimento. Está cientificamente comprovado que a idade não tem efeitos análogos nas mulheres, que permanecem capazes de múltiplas reações orgásticas ao longo da vida.

A recuperação do tônus ​​muscular sexual em homens e mulheres, por meio de manobras mecânicas especialmente desenhadas para este fim, tem demonstrado um aumento imediato da resposta sexual, o que proporciona a recuperação dos estímulos e a reativação das respostas sexuais. A falta de estímulos sexuais adequados, após os 50 anos, compromete a produção e liberação de hormônios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isto causa depressão, irritabilidade, falta de energia e dificuldades sexuais. Nos homens, não há mudança abrupta relacionada à idade na fisiologia reprodutiva, como nas mulheres em que o “climatério” é consequência da cessação do funcionamento ovariano.

O funcionamento sexual feminino durante os anos da menopausa é extremamente variável. Estudos indicam que 25% das mulheres na faixa dos 70 anos ainda se masturbam, mas muitas param de fazer sexo entre os 50 e 60 anos. Essa abstinência é influenciada principalmente por fatores sociais e psicológicos.

O tantra tem tudo a ver com ativar, aproveitar e liberar a energia, que se move por todo corpo, podendo ser direcionada para lugares que precisam de um pouco mais de estímulo e atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Experiências diferentes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste quesito, a experiência oferecida pela massagem tântrica é diferente para todas as pessoas. Afinal, as massagens são um tipo de terapia complementar ou alternativa. Elas não são consideradas parte da medicina convencional, mas podem ser um tipo adicional de intervenção que ajuda a gerenciar os sintomas da saúde.

Um massagista considerará primeiro a saúde geral do paciente ao fornecer uma massagem geriátrica. Isso pode envolver observar seus movimentos e fazer perguntas sobre seu estado de saúde e nível de atividade.

É preciso ter em mente que o envelhecimento encontra mudanças nos sistemas do corpo. Ele pode ser mais sensível à pressão, e suas articulações podem funcionar de maneira diferente e de músculos e ossos.

Os benefícios da massagem tântrica para idosos abrangem quase todos os aspectos da vida e de seu ser. São partes iguais fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e sexualmente edificantes.